(Görüntülü Haber) Hanzade Doğan Boyner: Şirketlerin en önemli varlıkları yetenek havuzları ve yarattıkları kültür

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) ÜST düzey yönetici araştırma ve değerlendirme alanında dünyanın önde gelen kurumlarından Odgers Berndtson ile kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) işbirliğiyle düzenlenen \"Yönetim Kurulu Dinamikleri Paneli\"nin 9’uncusu gerçekleştirildi. Odgers Berndston Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar ile MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık Kurucusu Mustafa Doğrusoy moderatörlüğünde Joint İdea Kanyon’da gerçekleştirilen panelde Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner, Coca Cola International’ın eski başkanı Ahmet Bozer ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır konuşmacı olarak yer aldı. HANZADE DOĞAN BOYNER: ŞİRKETLERİN EN ÖNEMLİ VARLIKLARI YETENEK HAVUZLARI VE YARATTIKLARI KÜLTÜR Hanzade Doğan Boyner, şirketlerin en önemli varlıklarının yetenek havuzları ve yarattıkları kültür olduğunu belirterek, şunları söyledi: Yönetim kurullarının işleyişindeki olumlu dinamiklerin şirketlerin sürdürülebilir başarısında yarattığı değer ve bu dinamiklerin yaratılması için atılması gereken adımların ele alındığı panelde konuşan Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner, şirketlerin en önemli varlıklarının yetenek havuzları ve yarattıkları kültür olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz sanayi devriminde değiliz, teknoloji devrimindeyiz. Benim yönettiğim şirketlerin tamamı hizmet sektöründe; hepsiburada.com başta olmak üzere... Dolayısıyla şirketin varlığı nedir? Kültürüdür... Çünkü; pazarlamanız eksikse yatırım yaparsınız, pazarlamanızı arttırırsınız. Üretim ağınız zayıfsa, yatırım yaparsınız, üretim ağınızı arttırırsınız. Ama şirketinizin kültürü ve şirketinizdeki yetenek havuzu, bu çağa uygun değilse, bu çağın mecbur kıldığı dönüşümü yapmaya uygun değilse gidip kültür satın alamazsınız. \'Yetenek transfer ederim\' diye düşünüyorsunuz ama en iyi yetenek bile yanlış kültürün içinde kaybolur gider. Dolayısıyla \'biz çok dahi bir bilim adamı transfer ettik şirketimize\' dersiniz ama şirketinizde ­­­­dataya yeterince önem verilmiyorsa, şirketinizin yapısı içinde data yaşayamıyorsa o kişi hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla şirketlerin bu çağda en önemli varlıkları kültürleridir, yetenek havuzlarıdır. Yönetim kurulları da bu bağlamda bir şirketin kültürüne, DNA\'sına uygun olmalılar. Hepsiburadada çeviklik çok önemli, esneklik çok önemli, departmanlar arası çalışma çok önemli diyoruz. Çünkü departmanlar arasında akış olmazsa, bu süreçlerinize de yansır. Süreçler de akmaz, müşteri memnun olmaz. Bütün bu özelliklerimizin yönetim kurulunda da bir şekilde temsil edilmesini istiyoruz. Bizim Hepsiburada olarak yönetim kurulundan istediğimiz, bizimle aynı kültüre, DNA\'ya sahip yönetim kurulu... Bununla birlikte bize artılar getirebilecek bir yönetim kurulu...” Hepsiburada.com\'un yönetim kurulu üyeleri hakkında kısa bilgiler veren Hanzade Doğan Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Yönetim kurulumuzda hem bir bütünlük var hem de herkesin farklı bir katma değeri var. Aynı zamanda biz yönetim kurullarını her çeyrekte 3 saatlik toplantılar olarak da görmüyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle daha bağlantılı olmalarını istiyoruz. Biz nasıl diyoruz, şirket içinde, departmanlar arasında akış olmak zorunda, ortak projeler yapılmak zorunda. Aynı şekilde yönetim kuruluyla o şirketin akışı da çok önemli. Yeri geldiğinde yönetim kurulu fren görevini yapar ama o fren görevini şirketin önünü kesmeden yeri geldiğinde de önünü açar.\" İDEAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROFİLŞİRKETİN İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞİŞİR Hanzade Doğan Boyner, \"Stratejik katmadeğer katabilmesi için yeni nesil yönetim kurullarında görev alacak yönetim kurulu üyelerinin profili nasıl olmalıdır?\" şeklindeki soruya da “İdeal yönetim kurulu üyesi profili şirketin ihtiyaçlarına göre değişir. Ortak özellikler vermem gerekirse; sorunu çabuk anlayıp formülize edebilmek, bir yapıyı oturtabilmek önemli. Çeşitlilik çok önemli. Tek bir ideal profil yok. Ayrıca yönetim kurulu, yönetim üzerine de yük olmaması lazım” şeklinde yanıt verdi. BOZER: BAZI YÖNETİCİLER \"NASILSA KARARLAR YUKARIDA VERİLİYOR\" DİYE KENDİNİ GERİ ÇEKİYOR Coca Cola International’ın eski başkanı Ahmet Bozer de bir şirketin global oyuncu olma yolunda yönetim kurulu üyelerinin çok önemli bir role sahip olduğunu belirterek ““Yönetim kurulu bir takımdır ve bu takımda gelecek odaklı bir bakış açısı büyük önem taşır. Farklı şirketlerde etkin yönetim kurulu üyeliği yapan yöneticiler farklı bakış açılarına ve sektör tecrübelerine sahip oldukları için şirketlere bütünsel bakış açısı getirir ve büyük katma değer sağlar. Hedeflere ulaşmada, etkin ve hızlı bir yönetim süreci oluşturarak, kritik görevleri başarıyla yerine getirir” dedi. Yurtdışı deneyimlerinden örnekler de veren Bozer, şöyle konuştu: “Coca Cola’da çalışırken de 5 yönetim kurulundan 3’üne giriyorduk, yönetim olarak. Oradaki dinamikleri de inceledik. Şöyle bir dinamik gözlemliyorum; özellikle Türkiye’deki şirketlerin bölgesellikten globalliğe geçebilmeleri için güçlü teşkilatlar, güçlü süreçler olmazsa olmaz gibi görülüyor bana. Çünkü büyüme bir noktaya geldikten sonra illaki bunu yapmak zorundasınız. Bazen bunun önüne geçen bir dinamik oluyor kültürlerde. Yönetim kurulunun çok operasyonel rol aldığı bazı zamanlarda, bazı yöneticiler, \'nasılsa kararlar yukarıda veriliyor\' diye yavaş yavaş kendini geri çekiyor. O kendini geri çekince, yönetim kurulu başkanı da onu olduğundan daha az görmeye başlıyor ve negatif bir sarmala giriyorsunuz. \'Profesyonellere ne kadar güvenebilirim\' sorusu ortaya çıkıyor. Bu sarmala girdiğiniz andan itibaren en tepeden, teşkilatınızı güçlendirmenin önüne bir bariyer koyuyorsunuz. Bu sinsi bir dinamik ve bunun önüne geçmek gerekiyor. Global açıdan bakmak derken şu tuzağa da düşmeyelim. Global açı, Amerika ve Avrupa’nın dediğinin doğru olduğunun dünyaya yayılması değildir. Biz amacına, ülkenin kültürüne uygun bir şekilde kurumsallaşma formülünü kendimiz formülize etmeliyiz. Ortak bir takım değerler olmak zorunda. Ekibinizi güçlü tutabiliyor musunuz? Yönetim tarzınızla, ekibiniz inisiyatif alıp, öneriler yapıp, stratejiler geliştirip, aynı zamanda yönetim kurulunun önerileriyle, onu belirli bir olgunlukla belirli bir kültürle yürütebilmeli. PANDIR: ÜLKEMİZDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK İÇİN BİR SERTİFİKASYON SİSTEMİ YOK TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır da, bir kurumda farklı sektörlerden gelen yönetim kurulu üyeleri olmasının sağladığı faydaları anlatarak, şöyle dedi: \"Yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliğinde önemli olan bu çeşitliliğin niteliği, şirket kültürüyle uyumu ve farklı bakış açılarına sahip olması. Bir yönetim kurulunda, riskleri önceden görebilen, ona uygun aksiyon alabilen, geliştirici bir role sahip üyelerin varlığı çok büyük önem taşıyor. Değişken şartlara hızlı adapte olabilen ve zor zamanlarda liderlik duruşu sergileyen yönetim kurulu üyeleri, şirketleri her zaman ileri taşır. Ülkemizde birçok meslek için sertifikasyon sistemi mevcutken, yönetim kurulu üyesi olmak için bir sertifikasyon sistemi yok. Bu anlamda, TKYD olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi yetiştirilmesi konusunu çok önemsiyoruz ve bu konuda aksiyonlar almayı hedefliyoruz.\"