(Görüntülü Haber) Hanzade Doğan Boyner: Eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız kız çocuklarının eğitimine yatırım yapın

Taner YENER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA) AYDIN Doğan Vakfı (ADV) Başkanı Hanzade Doğan Boyner ADV, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun ortaklığında bu yıl üçüncü düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın açılışında konuştu. Hanzade Doğan Boyner, “\"Eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız kız çocuklarının eğitimine yatırım yapın” dedi. Kız çocuklarının dünyanın her yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nde Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun danışmanlığında düzenlediği konferansın üçüncüsü, Hilton Oteli Şadırvan Salonunda gerçekleştirildi. Bu yıl tüm dünyada Dünya Kız Çocukları Günü\'nde ‘acil durumlara müdahale ve toplumların dayanıklılığını artırmaya yönelik planlama’ süreçlerinde güçlü kız çocuklarının rolü konusuna odaklanılmasından hareketle, Türkiye’de düzenlenen konferansın teması da “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar: 21. Yüzyılın Toplumsal Değişim Aktörleri” olarak belirlendi. Kanal D Haber spikeri Gözde Atasoy Kökçü’nün sunuculuğunu yaptığı konferansa Aydın Doğan Vakfı (ADV) Başkanı Hanzade Doğan Boyner, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman, UNFPA Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü Karl Kulessa, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, konferansın ana konuşmacısı Iraklı bilim insanı Dr. Nisreen El-Hashemite, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural ile Canan Dağdeviren, Müjde Esin, Dr. Nayla Fahed, Shruthi Kapoor, İnci Kadribegiç, Nur Cuma, Müjde Esin’in de bulunduğu konferans konuşmacıları, medya temsilcileri ile öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. BOYNER: 21. YÜZYILIN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMASINDA KADINLARA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR Uluslararası bir platforma dönüşen olan Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, şunları söyledi: “Aslına bakarsanız genç kızlarımızın ve kadınlarımızın güçlenmek için destek almaya ihtiyaçları yok. Zira onlar zaten güçlü. Bu noktada asıl yapılması gereken onların güçlü yanlarını vurgulamak, bu güçlerini sergilemelerinin önündeki engelleri kaldırmaktır. İşte bizim yapmaya çalıştığımız da tam budur. Bugün dünyamız ve insanlık savaşlar, göçler gibi birçok güçlükle karşı karşıya bulunuyor. 21. Yüzyılın sorunlarına çözüm bulunmasında kadınlara büyük rol düşüyor. Onların bu gücünden mutlaka yararlanmalıyız. Kız çocuklarının eğitimine daha fazla bütçe ayırsaydık, bugün daha fazla kadın devlet başkanı olsaydı, yönetim kurullarında daha fazla kadın olsaydı, daha fazla akademisyen kadın olsaydı, yani karar mekanizmalarında daha fazla kadın olsaydı; küresel ısınma gibi dünya meselelerine belki daha iyi sahip çıkar, daha etkili çözümler üretebilirdik. Biz diyoruz ki, eğer dünyayı kurtarmak istiyorsanız kız çocuklarının eğitimine yatırım yapın.” ZİCHERMAN: ONLARIN GELECEKLERİNE DEĞİL, İNSANLIĞIN GELECEĞİNE DE YATIRIM YAPIYORUZ Açılışta konuşan UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman ise “Sağlamakla yükümlü olduğumuz olanaklardan yararlanmaları ve gerçek anlamda güçlendirilmeleri için, kız çocukları 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelebilecek şekilde bilgi ve beceriyle donatılmalıdır. Bu sadece kız çocukları için değil, aynı zamanda müreffeh, barışçıl ve dirençli toplumlar oluşturmak için de gereklidir. Kız çocuklarımızın eğitim ve güçlendirilmesine yatırım yaparak, yalnızca onların geleceklerine değil, insanlığın geleceğine de yatırım yapıyoruz\" şeklinde konuştu.