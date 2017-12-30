(Görüntülü Haber) Hande Kazanova: 2018, Türkiye için birlik beraberlik yılı olacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de söyleşi yapan astrolog Hande Kazanova, Türkiye\'nin 2018\'deki burcunun akrep olduğunu belirterek, \'\'2018’de güzel gelişmeler yaşayacağımızı düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde hem sanatta hem toplum içindeki olaylarda ya da sportif faaliyetlerde özellikle ,Türkiye’nin haritasına bakıldığında astrolojik değerlendirmesi yapıldığında çok güzel başarılara imza atılacağını düşünüyorum. Bu yıl birlik ve beraberlik yılı olacak. 2018- 2017’den daha uğurlu gelecek\'\' dedi. Astrolog Hande Kazanova, Nevşehir\'de bir alışveriş merkezinde 2018 yılında burçlara ilişkin öngörülerini ve düşüncelerini içeren söyleşi yaptı. Kazanova, koç, boğa ve akrep burçlarının özelliklerini ve yeni yıldaki durumlarını şöyle anlattı: * Koç burcu deyince aklınıza tek bir şey gelecek, \'meraklı, hareketli, cesur, aktif, dinamik, yerinde duramayan, hele bayanları var ya aynı anda üç tane işi halleder, ondan sonra gitmesi gereken yere gider. Çocuğuna bakar, evine bakar, işini de yapar, aynı anda her şeyi derleyen toparlayan insanların koç burcu insanları olduğunu görüyoruz ve inatçılar. 2018 döngüsü geliyor. Özellikle bu sene ortak parasal konularda çok güzel gelişmeler yaşanabilir hayatınızda eşinizin parası olabilir ortağınızın parası olabilir ailenizin olabilir, patronunuzun olabilir ortak parasal konulardan güzel gelişmeler karşılaşacaksınız, geçtiğimiz senelerde yaşadığınız maddi sıkıntılar sorunlar var ise bu sene rahatlıkla bunları çözmesini başaracaksınız. Bu da sevgili koçların bir parçada olsa yüzlerini güldürecek. * Boğa burcunun insanları güzel kokmayı, güzel kokuları seviyor. Aynı zamanda bu burcun insanları güzel şarkı dinlemeyi sever ya da kendisi güzel şarkı söyler, sanatla çok bağlantılı bir burç olduğu söylenir. Aynı zamanda güzel yemek yemeyi de sever. Boğa burcu astrolojide boğaz bölgesini yemeyi içmeyi de temsil ediyor aynı zamanda yemeyi içmeyi bırakın kendisi de yemeyi içirmesiyle de meşhurdur. Boğa burcu bu dünyaya hayatın tadını çıkarmaya gelmiş insanlar. Görüntüsüne dikkat eder para kazanmasını iyi bilir, biriktirmesini de iyi bilir. 2018 döngüsüne geldiğimizde Boğa burçlarını özellikle ikili ilişkiler, özel hayat evlilikle ilgili konularda çok güzel şanslara sahip olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel etkiler alacaksınız sevgili boğalar, eğer bekarsanız evliliğe adım atabilirsiniz evliyseniz eşinizin hayatındaki güzel gelişmeler güzel oluşumlar sizin hayatınızda renklendirecek, bereketlendirecek insanların takdirini alacaksınız ve önemli adımlarlarda bulunacağınız bir yıl içerisindesiniz sevgili boğalar. * Akrep; Türkiyemizin de burcu. 29 Ekim, o yüzden bu sene akrep ve özellikle yükselen akrepler anlamında çok şanslı bir yıla giriyoruz. Sadece akreplerde değil, yengeçler, balıklar, boğalar, başaklar ve oğlaklar özellikle bu sene şansı üzerinizde hissedeceksiniz.\'\'