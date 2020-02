(Görüntülü Haber) Hamza Hamzaoğlu: "Bir an önce rahatlamak istiyoruz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu; Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor\'un zor maçlara çıkacağını belirterek, “Herkes herkesi yenebilecek durumda. Ligin heyecanı son haftaya kadar sürecek ama biz bir an önce rahatlamak istiyoruz\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Antalyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti. Kırmızı beyazlıların Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenman ısınma ve koşuyla başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına taktik çalıştırdı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Zeki ve Salih katılmadı. \"PUAN YA DA PUANLAR ALIP DÖNMEYE ÇALIŞACAĞIZ\" Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası kendileri açısından Gençlerbirliği maçının öneminin arttığını vurguladı. Trabzonspor ve öncesindeki Fenerbahçe maçında istedikleri puanı alamadıklarına değinen Hamzaoğlu, Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele etmelerine rağmen kazanamadıklarını söyledi. Ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Hamzaoğlu, \"Ligin son haftaları yaklaştı. Trabzonspor maçındaki takımım sahada kazanmak için her şeyi yaptı, mücadeleden memnunum. Maçın gidişatına göre oyunu şekillendiremedik. Onun için üzüldüm. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaldı 3 maç. En önemlisi bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı. Evimizde alamadığımız puan ya da puanları alıp dönmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum, inşallah oradan istediğimiz sonuçları alacağız\" diye konuştu \"HERKES İÇİN ZOR MAÇLAR\" Antalyaspor ile Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor ile Osmanlıspor\'un oynayacağı maçlarla Ankara ve Antalya\'nın iki takımının karşılaşacağına değinen Hamzaoğlu, şunları söyledi: \"Kolay değil, herkes için zor maçlar. Gençlerbirliği, Alanya, Osmanlı, Konya için de zor maçlar var. Bu heyecan ligin son haftasına kadar sürecek görünüyor. Herkes herkesi yenebilecek durumda. Bu potansiyele sahip. Biz kendi adımıza bunu erken bitirmeye çalışacağız. Ligin heyecanı sürecek son haftaya kadar ama biz bir an önce rahatlamak istiyoruz. Bu maçta da öyle olacak. Biz kendi adımıza erken bitirmeye çalışacağız ama bitmezse de devam edeceğiz.\" \"MATEMATİKSEL OLARAK HER ŞEY BİTMEDEN \'BİTTİ\' DEMEYECEĞİZ\" Gazetecilerin, “Gençlerbirliği maçını alırsak rahatladık, kurtulduk diyebilir misiniz” sorusuna Hamzaoğlu, şöyle yanıt verdi: \"Büyük ölçüde. Tabii matematiksel olarak son haftaya kadar sürecek ama diğer maçların sonucu önemli. Sadece bizim kazanmamız yetmeyecek. Matematiksel olarak her şey bitmeden bitti demeyeceğiz. Ligin son haftasına kadar ciddi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\"