(Görüntülü Haber) Hamit Çine toprağa verildi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) İZMİR\'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren TRT Sanatçısı Hamit Çine (92), memleketi Burdur\'da toprağa verildi. Hamit Çine için Burdur Ulu Camii\'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Çine\'nin ailesi, yakınları ve Burdur Merkez Çine köyünden çok sayıda vatandaş katıldı. Hamit Çine\'nin cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.