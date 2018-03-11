T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hamile kediyi yere vurarak tekmeledi

        Haber: İstanbul DHA Bağcılar'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

11 Mart 2018 20:35

 

 

 


 

Haber: İstanbul DHA

Bağcılar\'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar\'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoldan geçen bir kişi bir süre sonra geri gelerek bir iş yerinin önündeki kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürüyor. Burada kediyi yere vuran kişi ardından tekme atıyor. Saldırgan kaçarken bir süre sonra kendine gelen kedi kaçarak uzaklaşıyor. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BağcılarBağcılarBuradaSaldırganYaşanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24