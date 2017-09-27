(Görüntülü Haber) Hamile kadını bulduğu tüfekle oynarken vurmuş

Çağlar ÖZTÜRK- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 6.5 aylık hamile 26 yaşındaki Bahar Karakaya ve komşusu 33 yaşındaki Fatma Katılmış\'ı sokakta yürüdükleri sırada av tüfeği ile vuran 17 yaşındaki Fırat T.\'nin tüfeği yolda bulduğu ve meraktan incelerken ateş aldığı ileri sürüldü. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile Bahar Kaya ve komşusu Fatma Katılmış, yürüyüş yapmak için evden dışarı çıktı. Bu sırada Fırat T., arkadaşlarıyla birlikte yolda bulduğu av tüfeğini kurcalamaya başladı. Tüfeğin aniden ateş almasıyla 80 metre ilerideki kadınlara saçma isabet etti. Fırat T. ve arkadaşları olayın ardından kaçtı. Yaralı kadınlar ise ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Katılmış ve Kaya\'nın tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hamile Bahar Karakaya\'nın karnındaki 6.5 aylık bebeğinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fırat T. ise av tüfeğiyle birlikte yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.