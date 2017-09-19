(Görüntülü Haber) Hamile kadın uyuşturucu satarken yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i hamile 3 kadın, adliyeye sevk edildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Şube ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi\'nde A.Ç., K.Ç., N.K., H.S.Y. ve E.Ö.\'nün üzerinde sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. Şüpheliler \'madde satın almak ve bulundurmak\' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında bonzaiyi C.P., G.P. ve G.Ö. isimli üç kadından aldıkları söylemeleri üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük S.Ö.\'nün de bu kişiler tarafından madde temininde kullanıldığını öğrendi. Biri hamile 3 kadınla birlikte C.P., G.P. ve G.Ö.\'nün evlerinde değişik miktarlarda satışa hazır bonzai ele geçirildi. Toplam 9 şüpheliden A.Ç., K.Ç., N.K., H.S.Y. ve E.Ö. hakkında \'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak\' suçlarından işlem yapılırken, C.P., G.P. ve G.Ö. ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan S.Ö. ise Çocuk Şube\'ye teslim edildi.