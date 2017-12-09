(Görüntülü Haber) Haluk Levent, Trump’ın kararına Diyarbakır’dan, Filistin şarkısıyla yanıt verdi

Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da hayranlarıyla dün akşam bir salonda verdiği konserde buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump\'a, arapça söylediği Filistin adlı parçasıyla yanıt vererek, Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump\'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum dedi. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM\'de dün akşam verdiği konserle hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, bazen de yaptığı konuşmalarla Diyarbakırlılar\'ın duygularına tercüman oldu. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren Levent\'e hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü yönündeki açıklamasına tepki olarak, Filistin parçasına Arapça olarak okuyan duyarlı sanatçı Haluk Levent, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump\'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum demesi, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.