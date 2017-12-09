T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Haluk Levent, Trump’ın kararına Diyarbakır’dan, Filistin şarkısıyla yanıt verdi

Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da hayranlarıyla dün akşam bir salonda verdiği konserde buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, arapça söylediği Filistin adlı parçası

09 Aralık 2017 13:10

Burak EMEK DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da hayranlarıyla dün akşam bir salonda verdiği konserde buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump\'a, arapça söylediği Filistin adlı parçasıyla yanıt vererek, Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump\'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum dedi. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM\'de dün akşam verdiği konserle hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, bazen de yaptığı konuşmalarla Diyarbakırlılar\'ın duygularına tercüman oldu. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren Levent\'e hayranları da büyük bir coşkuyla eşlik etti. ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak gördüğünü yönündeki açıklamasına tepki olarak, Filistin parçasına Arapça olarak okuyan duyarlı sanatçı Haluk Levent, şarkılarının arasında yaptığı konuşmada, Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump\'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum demesi, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEK DİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRHaluk Levent KudüsABD Başkanı Donald TrumpFilistinDünyayıABD Başkanı TrumpDiyarbakırYenişehirAVMHaluk LeventDiyarbakırlılarBirbirindenLeventABD Başkanı Trump KudüsArapça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24