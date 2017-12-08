(Görüntülü Haber) Haluk Levent, Diyarbakır'da engelli çocuklarla şarkı söyledi

Burak EMEK-Levent BOZTEPE/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'a gelen Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı ve rock müzik şarkıcısı Haluk Levent, hayranlarına vereceği konser öncesi engelli çocuklar ile maddi olarak yardım yapılacak olan iki aileyi ziyaret etti. Levent, engelli çocukların ziyareti sırasında şarkılarını çocuklarla beraber seslendirdi.



Diyarbakır\'a gelen Haluk Levent, sabah saatlerinde Çermik ilçesine gitti. Levent ve beraberindeki ekip, ilçedeki engelli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Burada okul yönetimi tarafından karşılanan Haluk Levent, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla beraber şarkılarını seslendiren Levent, pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi. Çermik\'ten sonra Diyarbakır kent merkezine gelen Haluk Levent, burada ise AHBAP olarak yardım yapılacak olan iki aileye ziyaret gerçekleştirdi.



Haluk Levent yaptığı açıklamada, Diyarbakır\'da gerçekleşecek program öncesi Çermik\'te engelli çocukları ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi. Levent, \"Kurum müdürü kardeşimiz bizi davet ettiğinde seve seve kabul ettik. Gönüllü olarak buraya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi engelli kardeşlerimiz bizleri, bizler de engelli kardeşlerimizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Bu tür aktiviteler gönüllülük esasına dayanan aktivitelerdir. Ben Haluk Levent olarak bu tür etkinliklerin hep içinde olacağım. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Sadece belirli günler de değil, her zaman engellilerimizin yanında olmalıyız. Herkese yetişmek zor. Biz gönüllüler ordusuyuz. Onlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Diyarbakır\'la ilgili elimizden ne geliyorsa biz bunu yapmaya hazırız\"dedi.



Öte yandan, Haluk Levent\'e Çermik Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan tarafından Çermik\'in tarihi Haburman Köprüsü\'nün de bulunduğu biblo ve çeşitli hediyeler verildi.