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(Görüntülü Haber) Halkevi Meydanı'ndaki 11 işyerinin yıkımına başlandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Halkevi Meydanı'nda sözleşme süreleri dolan ve dün boşaltılan 11 dükkanın yıkımına başlanıldı

03 Ocak 2018 19:01

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Halkevi Meydanı\'nda sözleşme süreleri dolan ve dün boşaltılan 11 dükkanın yıkımına başlanıldı. Esnaf, kendilerine yer gösterilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Halkevi Meydanı\'nda 11 dükkanla ilgili İzmit Belediyesi tarafından 5 yıl önce yıkım kararı verildi. Sözleşme süreleri dolan dükkanlar dün boşaltıldı. Bugün İzmit Belediyesi tarafından dükkanların yıkımına başlanıldı. İşyeri yıkılan Adnan Oğuz, kendilerine yeni yer göstermeden dükkanlarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi: \"Burası yıkılacak bunu yıllardan beri herkes biliyor. Biz zaten yıkılmasına mani değildik. Yıkılmasını bizde istedik ama bize bir yer gösterin dedik, yer de göstermediler. Bu kış kıyametin ortasında ne aceleleri vardı. Dükkanlarımızı elimizden aldılar. Bu kışın ortasında biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? Şu anda burada 11 dükkan yıkılıyor.\" Kış günü dükkanlarının yıkıldığını söyleyen Cemal Göksu ise, şöyle konuştu: \"Bu kışın ortasında rahatlıkla 30 tane aile ekmek yerken bizi buradan kaldırarak mağdur ettilerler. Bu kış için bize söz verilmiş bir vaat vardı, yerine de getirilmedi. Bize 3-4 ay daha müsaade edilecekti ama edilmedi ve bir anda gelip kaldırdılar. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ekmek teknemiz yıkılmış durumda. Mağdur olduk.\"

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