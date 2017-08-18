(Görüntülü Haber) HALKALI'DA KARTON FABRİKASINDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

- Yangına havadan da müdahale edildi Haber-Kamera: Murat VAROL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir karton fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Halkalı'daki bir karton fabrikasının bahçesindeki karton balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanmaya başladı. Saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken söndürme için havadan destek istendi. Alevlere olay yerine gelen yangın söndürme helikopteri de müdahale eti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Görüntü Dökümü: ---------- -Yangından görüntü -Yangına müdahale -Helikopterin müdahalesi -Söndürme çalışmalarından detaylar