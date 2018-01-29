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(Görüntülü Haber) Halk ozanlarından Afrin harekâtına sazlı-sözlü destek

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da aşıklık geleneğini Temelli Kültür Merkezi'nde sürdüren halk ozanları İsrafil Daştan, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlat

29 Ocak 2018 16:38

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da aşıklık geleneğini Temelli Kültür Merkezi\'nde sürdüren halk ozanları İsrafil Daştan, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na sazı, sözü ve türküleri ile destek verdiler. Merkez Yakutiye ilçesinin Yoncalık semtindeki Temelli Kültür Merkezi\'nde izleyicilerle buluşan İsrafil Daştan, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam, bir taraftan türkülerini seslendiriyor diğer taraftan ülke gündemini değerlendiriyor. Yakılan sobanın başında toplanan Erzurumlular, közde pişirilen patates eşliğinde çaylarını içip, ozanların söylediği türküleri dinliyor. Aşıklar, sazlarıyla çaldıkları türkülerle bazen duygulandırıyor bazen de izleyicileri coşturuyor. Ülke gündemini de yakından takip eden ozanlar, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na sazı, sözü ve türküleri ile destek verdiler. Türk askerinin, milletin rahat ve huzur içinde yaşaması için Zeytin Dalı Harekâtı\'na başladığını belirten İhsan Yavuzer, \"Allah askerimizi saklasın. Yüz yıllardır süre gelen Binbir Hatimler ve Türk halkının duaları kahraman askerlerimizle birlikte. İnşallah askerimiz ülkemize sağ salim, zaferle dönecektir. Allah yâr ve yardımcıları olsun. Söylediğimiz her türküde onlara da yer veriyoruz\" diye konuştu. Dizelerinde ABD\'yi eleştiren Yavuzer, dinleyenlerin alkışlarla destek verdiği türküsünde şunları dile getirdi: \"Ey Amerika senin başına/Çökmeye razıyım vatanım için, milletim için/ Senin o tarlana Türk tohumunu/ Ekmeye razıyım vatanım için./ İhsan Yavuzer\'dir senin soyunu,/ Asla bilemezsin Türk oyununu,/ Yılan kuyruğunu, akrep boynunu,/Bükmeye razıyım vatanım için.\" Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kültür merkezindeki etkinlikte, vatandaşlar ozanları ayakta alkışladı.

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