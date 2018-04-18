(Görüntülü Haber) Halk otobüsündeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de özel halk otobüsünde bir yolcunun unuttuğu valizi şüpheli bulan sürücü Zekeriya Çetinkaya, yolcuları indirdikten sonra durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanının fünye ile uzaktan patlattığı valizden giysi çıktı.



Ç-3 Ekspres Hattı\'nda hizmet veren 17 H 0070 plakalı, Çanakkale Belediyesi denetimli özel halk otobüsünün sürücüsü Zekeriya Çetinkaya, saat 14.00 sıralarında araçta unutulan siyah bir valizi görünce şüphelenerek durumu polise bildirdi. Sürücü Çetinkaya, Demircioğlu Caddesi\'nin iskeleye yakın noktasında otobüsü sağa çekerek park edip, ilk olarak yolcuları indirdi. Polis ekipleri gelerek olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Gerekli önlemler alındıktan sonra bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek otobüse girip şüpheli valiz üzerinde inceleme yaptı. Ardından da valize yerleştirdiği fünyeyi patlattı. Valizin içinde giysi olduğu belirlendi.



Polis ekipleri, ifadesini almak ve detaylı inceleme yapmak üzere sürücü Zekeriya Çetinkaya ile birlikte özel halk otobüsünü garaja götürdü. Polisin, valizin sahibini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.



