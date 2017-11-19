(Görüntülü Haber) Halk otobüsü şoförü, kendisine tepki gösteren yolcuyu zorla indirdi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Nilüfer ilçesinde, halk otobüsüne binmek isteyen bir kişi, araç şoförüne direksiyonu üzerine doğru fazla kırdığını öne sürerek tepki gösterdi. Tepkiye sinirlenen şoför, yolcuyu zorla otobüsten indirdi. B-24 Yunuseli-Üniversite hattında çalışan bir halk otobüsü, merkez Nilüfer İlçesi Küçük Sanayi Sitesi durağına yolcu almak ve indirmek için girdi. Kapıları açan şoföre, otobüse binen bir yolcu, \"Otobüsü niye üzerime sürüyorsun? Seni şikayet edeceğim\" tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine şoför sinirlenerek, tepkili yolcuyu zorla otobüsten indirdi. Yolcunun tekrar binmek istemesi üzerine bu kez otobüsten inen şoför binmeye çalışan yolcuyu montundan çekerek engellemeye çalıştı. Yolcuların araya girmesi üzerine yolcuyu bırakan şoför direksiyona geçerken yolcu da şoförün tepkisine rağmen otobüse bindi. Yolcu bu sırada şoföre \"Paramı ödedim. Beni gittiğim yere götürmek zorundasın\" derken şoför de \"Git başımdan, geç arkaya otur\" diye bağırdı. Yerine oturan yolcu otobüste bulunanlara şoförü şikayet edeceğini tekrarladı. Bu sözler üzerine daha fazla sinirlenen şoför yerinden kalkıp yolcuyu araçtan zorla indirirken, \"Git beni karakola şikayet et\" diye bağırdı. Yolcuyu indiren şoför daha sonra kapıyı kapatıp yoluna devam etti. Otobüste bulunanlardan biri olanları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Polis ve halk otobüsünün bağlı olduğu kuruluş bu konuda henüz bilgi vererek açıklama yapmadı.