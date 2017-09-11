(Görüntülü Haber) Halil Sezai baba acısına rağmen hayranları için söyledi

Serkan İLİK/ BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bozcaada İlçesi\'nde düzenlenen 18\'inci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali\'nin son gününde sahneye çıkan şarkıcı Halil Sezai, program öncesi babasının yaşamını yitirdiğini öğrendi, ancak konserini iptal etmeyerek, hayranlarıyla buluştu. Sahneye güçlükle çıkan Halil Sezai, oldukça üzgün ve bitkin halde neredeyse hiç konuşmadan konseri tamamladı. Bozcaada Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali\'nin üçüncü ve son gününde, Cumhuriyet Meydanı\'nda, dün saat 21.30\'da, Halil Sezai konseri gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Halil Sezai\'yi dinlemek için binlerce kişi alanı doldurdu. Konser öncesi Halil Sezai, KOAH hastalığı nedeniyle babasının vefat ettiği haberini aldı. Halil Sezai, buna rağmen konserini iptal etmeyerek, hayranlarıyla buluştu. Sahneye güçlükle çıkan Halil Sezai, oldukça üzgün ve bitkin halde neredeyse hiç konuşmadan konseri tamamladı. Zaman zaman sahneye çıkan yakınları da ünlü şarkıcıya sarılarak moral verdiği görüldü. Konserde, \"Benim sadık yarim kara topraktır\" adlı türküyü söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Halil Sezai, sahnede 1 saat 15 dakika kaldı. Konser sonunda Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Hakan Can Yılmaz, Halil Sezai\'ye başsağlığı dileklerini iletti. Ünlü şarkısı Halil Sezai, adadan ayrıldı. Halil Sezai\'nin babasının Salı günü Eskişehir\'de toprağa verileceği öğrenildi.