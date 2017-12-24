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(Görüntülü Haber) Haliç Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) HALİÇ Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı

24 Aralık 2017 12:28

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) HALİÇ Köprüsü\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. N.C. idaresindeki 34 PMJ 91 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü hafif yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan N.C. tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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