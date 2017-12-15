(Görüntülü Haber) Halı saha maçından dönerken çatışmanın ortasında kalan genç öldü

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Küçükçekmece\'de iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, yoldan geçmekte olan bir genç hayatını kaybetti. HALI SAHA MAÇINDAN DÖNEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Olay, İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi ve çevre sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada olayla ilgisi olmayan ve bir araç içerisinde arkadaşlarıyla halı sahadan dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz isimli genç çatışmanın ortasında kaldı. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Emircan Açıkgöz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki genç kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. POLİS EKİPLERİ İNCEME YAPTI Çatışmanın yaşandı sokaklarda polis ekipleri inceleme yaptı. Sokaklarda çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, çatışmada uzun namlulu silahlarında kullanıldığı tespit edildi. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçlara mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmaya giren kişilerden birinin silahı ise sokak üzerinde bulundu.