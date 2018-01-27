(Görüntülü Haber) Hakkında 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, tepkisini mezara girerek gösterdi

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN\'da, sosyal medyada kalp krizi geçirip öldüğü haberleri yayılan Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, paylaşımlara mezara girerek tepki gösterdi, yaşadığını söyledi. Sosyal medyada muhtar Mahmut Göksu\'nun fotoğrafıyla birlikte \"Adıyaman\'ımızın sevilen simalarından Eskisaray Mahalle Muhtarı neşe dolu güzel insan Mahmut Göksu az önce geçirdiği vahim kalp krizinden dolayı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın öğle namazına müteakiben Yeni Mezarlık caminde defnedilecektir\" notu paylaşıldı. Bunun üzerine birçok kişi taziye mesajları paylaşırken, ismini açıklamayan bir kişi de Organize Sanayi Bölgesi\'nde muhtar Göksu için yemek dağıttı. Haberi alan yakınları da Mahmut Göksu\'yu arayarak yaşadığını teyit etmeye çalıştı. Muhtar Mahmut Göksu ise, yayılan paylaşımlardan bıktığını söyleyip tepkisi mezara girerek gösterdi. Yeni Mezarlıkta mezara giren Mahmut Göksu, \"Geçen gün bir haber yapmışlar kalp krizi diye vefat etmiş. Tabi bu arada telefonlarım susmadı. Sağ olsun dostlar aradılar, sesimi duyunca tabi çok sevindiler. Ne yapalım adamın biri muziplik yapmış öldürmüş bizi ama yaşıyoruz, hayattayız, herkesi seviyoruz. Mahallemize hizmete devam diyoruz. Adıyaman\'da geçmiş günlerde böyle şakalar yapılırdı. Beni ölmeden öldürmeye çalışıyorlar\" dedi.