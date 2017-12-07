(Görüntülü Haber) Hakkarili kadınlar nevresim üretiyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde açılan tekstil atölyesinde çalışan 20 kadın, aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyor. Kadınların ürettiği nevresim takımları, Hakkari\'deki okul pansiyonlarına veriliyor. Hakkari\'nin Yukarı Merzan Mahallesi\'nde 2007 yılında açılan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan kadınlar için umut kaynağı oldu. İlk açıldığında 60 kadının çalıştığı ve ayda 4 bin nevresim takımının üretildiği atölye, talep sıkıntısı nedeniyle bu yıl çalışan kadın sayısını 20\'ye düşürdü. Atölyede çalışan kadınlar, istihdam sayısını arttırılmasını isterken, atölye yetkilileri ise gelen talep doğrultusunda üretim yaptıklarını, şimdilik ancak 20 kişiyi istihdam edebildiklerini söyledi. Gelen talepler doğrultusunda bu ay ise bin 700 nevresim takımı üretildi. TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gelen siparişler üzerine okullardaki pansiyonların nevresim takımı ihtiyacı karşıladıklarını belirterek, şöyle dedi: \"İş küçük çaplı olduğu için ancak bu kadar kişi çalıştırabiliyoruz. O da kısa süreli bir iş. Geçmişte daha büyük işler yapıyorduk. 5 ay süren işte, 60 kişi çalıştırıyorduk. Atölyemizde makine ve ekipmanarımız var, ama iş imkanı bu yıl çok kısıtlı. İş olursa burada 60\'ın üzerinde kadını çalıştırabiliriz. Çok yetenekli kadınlarımız var. Valimizden sağlanan bu imkanları artırmalarını istiyoruz. Buraya gelen kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bükçelerine önemli katkılar sağlıyorlar.\" Aylık ortalama bin TL para kazanan kadınlar ise, sağlanan olanaktan memnun olduklarını, kendilerine verilen bu imkanın da sürdürülmesini beklediklerini söyledi.