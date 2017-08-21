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(Görüntülü Haber) Hakkarili doktor, İzmirli sosyologla evlendi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- VAN'da doktorluk yapan Hakkarili Engin Bahadır, Adnan Menderes Üniversitesi'nde tatıştığı İzmirli sosyolog 27 yaşındaki Canan Bahadır ile 2 gün 2 gece süren bir düğünle evlendi

21 Ağustos 2017 15:09

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- VAN\'da doktorluk yapan Hakkarili Engin Bahadır, Adnan Menderes Üniversitesi\'nde tatıştığı İzmirli sosyolog 27 yaşındaki Canan Bahadır ile 2 gün 2 gece süren bir düğünle evlendi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden 6 yıl önce mezun olduktan sonra Van\'daki İpekyolu 8 no\'lu Sağlık Merkezinde doktor olarak atanan Hakkarili 27 yaşındaki Engin Bozdağ, aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden mezun olan İzmirli Canan Bahadır ile dünya evine girdi. Çift için Hakkari\'deki Sümbül Mahallesi\'ndeki meydanda düğün yapıldı. Hakkari\'nin Sümbül Dağı karşısında mutluluk fotoğrafı çeken İzmirli gelin Canan Bahadır, \"Üniversitede tanışmıştık. Hakkari\'ye de ilk kez geldim. Buradaki insanlarını çok sevdim. Hiç yabancılik çekmedim. Kendimi aynı kültürden hissettim. Mutluyum\" dedi.

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