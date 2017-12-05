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(Görüntülü Haber) Hakkari'den İstanbul’a kargoyla 8 kilo 290 gram eroin yollamışlar

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Yüksekova’dan bir kargo firmasıyla İstanbul'a gönderilen 8 kilo 290 gram eroin ele geçirdi

05 Aralık 2017 18:21

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Yüksekova’dan bir kargo firmasıyla İstanbul\'a gönderilen 8 kilo 290 gram eroin ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu Anadolu Bölgesi\'nden İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda uyuşturucu maddelerin Hakkari Yüksekova’dan bir kargo firmasıyla İstanbul\'a getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Kağıthane’de bulunan kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 8 plastik kutuya zulalanmış 16 pakette toplam 8 kilo 290 gram eroin ele geçirildi. Polis ekiplerinin kargoyu yollayan ve teslim alacak kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon, polis kameraları tarafından görüntülendi. Polislerin paketleri açması ve paketlerden çıkan uyuşturucu maddeler görüntülere yansıdı.

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