(Görüntülü Haber) Hakkari'deki okulun duvarlarını rengarenk yaptılar

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, bir orta okulda görevli 2 resim öğretmeni, okulun dış duvarlarını kendi olanakları ile çizgi film kahramanların resimlerini çizerek süsledi. Rengarenk bir görünüme sahip olan okulun öğrencileri, bu görüntüden son derece memnun olduklarını belirtirken, öğretmenlerine yardımcı oldu. Hakkari\'nin Dağgöl Mahallesi\'nde bulunan Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu\'nda görev yapan resim öğretmenleri, Aslı Oğan Şimşek ve Erkan Kaçar, okulun dış duvarlarını kendi imkanlarıyla çizgi film kahramanlarının resimlerini çizdi. \'Şirinler\', \'süper baykuş\', ters lale ve kuş resimleri ile duvarları rengarenk bir görünüme sahip olan okulun öğrencileri bu görüntüden son derece memnun olduklarını söyledi. Okulda eğitim gören öğrenci ve velileri, 2 öğretmenin okul duvarına çizdikleri çizgi film, ters lale ve kuş resimlerini hayranlıkla izlerken, öğretmenlere teşekkür etti. Öğrencilere eğitimi sevdirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten resim öğretmeni Aslı Oğan Şimşek, şöyle dedi: \"Okulumuzun binasında geçen yıl yaz tatilinde tadilat onarım ve güçlendirme çalışması yapıldı. Baştan sona yenilenen ve eğitime daha elverişli hale getirilen binanın içi dışında bir takım çalışmalar yapıldı. Bizler, okulun resim öğretmenleri olarak okul yönetimi ile beraber yeniden yapılıp beyaz renge boyanmış bahçe duvarında bir takım çizgi film karakterlerini çizerek, öğrencilere eğitimi sevdirmenin yanında, resim yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalıştık. Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden çalışmamız çoğu zaman yağışlı havalardan dolayı aksamış olsa da bitirmiş bulunmaktayız. Zaman zaman öğrencilerimiz de bizleri yardımcı olurken, resimlerin nasıl çizileceğini de öğrendiler.\"