(Görüntülü Haber) Hakkari'de terör saldırısı: 4 şehit, 4 yaralı

YÜAKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti, patlamada 4 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay, bugün sabah saatlerinde İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında meydana geldi. Karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak etti. Meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği, Yüksekova\'da askeri araca yönelik yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklmada şöyle denildi: \"04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin (el yapımı patlayıcı) infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"