(Görüntülü Haber) Hakkari'de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 ölü 4 yaralı

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)-TUNCELİ\'den Hakkari\'nin Çukurca ilçesine giden öğretmen Özge Aras ve ailesinin bulunduğu aracın üzerine kaya parçası düştü. Meydana gelen kazada öğretmenin babası 49 yaşındaki Mehmet Aras hayatını kaybederken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza bugün öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresindeki Olgunlar Köyü\'nde meydana geldi. Çukurca\'nın Çığlı Köyü ilköğretim okuluna tayini çıkan Tunceli nüfusuna kayıtlı öğretmen Özge Aras, annesi Yüksel, babası Mehmet Aras ile yakınları İbrahim Yiğit, Şahin Karataş\'ın içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine yol kenarındaki dağdan kopan kaya parçası düştü. Feci kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine öğretmen Özge Aras\'ın babası Mehmet Aras hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.