(Görüntülü Haber) Hakkari'de kayak yarışması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen kayak ve snowboard yarışmasında kayakçılar dereceye girmek iiçin yarıştı.



Hakkari\'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Tesisleri\'nde düzenlenen Alp Disiplini Kayak ve Snowboard yarışmasına 54 sporcu katıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan sporcular, dereceye girebilmek için ter dökerken, yarışma sırasında bazı sporcuların heyecandan düşme anları ise kameralara yansıdı.Yarışmada dereceye giren sporcular, önümüzdeki aylarda Türkiye Şampiyonası\'nda Hakkari\'yi temsil edecek.



