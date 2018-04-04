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(Görüntülü Haber) Hakkari'de karlı dağlarda jandarma ve polisten ortak terör operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu'nun yönettiği terör operasyonunda, karla kaplı dağlarda çok sayıda mühimm

04 Nisan 2018 15:52

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu\'nun yönettiği terör operasyonunda, karla kaplı dağlarda çok sayıda mühimmat, silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar, uzman ekipler tarafından imha edildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu\'nun yönettiği operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı sığınaklar tespit edilirken, arazide yapılan kapsamlı aramalarda ise tuzaklanmış patlayıcı, silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve diğer malzemeler uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

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