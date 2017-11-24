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(Görüntülü Haber) Hakkari'de harabe evde yaşayan aileye Vali sahip çıktı

HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ merkeze bağlı Aşağı Kayacık köyünde eşi ve 7 çocuğu ile birlikte yıkılma tehlikesi olan evde yaşam mücadelesi veren böbrek hastası emekli köy korucusu Nurettin Kaya'nın yardım çağrısına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak cevap

24 Kasım 2017 18:42

HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ merkeze bağlı Aşağı Kayacık köyünde eşi ve 7 çocuğu ile birlikte yıkılma tehlikesi olan evde yaşam mücadelesi veren böbrek hastası emekli köy korucusu Nurettin Kaya\'nın yardım çağrısına, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak cevap verdi. Kaya Ailesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından köyden alınarak, merkezdeki Medrese Mahallesi\'nde bir eve yerleştirildi. Vali Toprak\'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri harakete geçti ve Kaya Ailesi için Hakkari\'nin Medrese Mahallesi\'nde sobalı bir ev kiralandı. SYDV görevlileri tarafından kiralanan araçla aile Aşağı Kayacık köyünden alınıp, yeni evlerine yerleştirildi. Baba Nurettin Kaya, basında çıkan haberler üzerine Hakkari Valisi\'nin kendilerine sahip çıktığını belirterek, \"Ben emekli korucu maaşıyla aylık 800 TL ile çocuklarımı geçindiriyordum. Maddi durumum iyi olmadığı için bu yıl lise 1\'inci sınıfta okuması gereken kızımı okula gönderemedim. Diğer 3 öğrencimi zor şartlarla okula gönderiyordum.Bununla ilgili basın aracılığıyla yaptığım yardım çağrısına sayın Valimiz sahip çıkıp bize ev kiraladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum\" dedi. SONGÜL, LİSEYE GİTMEK İSTİYOR Maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yıl liseye kaydını yaptıramadığını söyleyen Songül Kaya, kendilerine sahip çıkan Hakkari Valisi Toprak\'a teşekkür ederek, \"Köyde yıkılma tehlikesi geçiren evde yaşıyorduk. Ben valimize bize sahip çıktıları için teşekkür ediyorum. Bize Hakkari\'de ev kiraladılar. Köyde de yıkılmak üzere olan evimizi yıkıp yerine bir ev yapacaklarını söylediler. Benim babam böbrek hastası. Geçimimizi babamın emekli koruculuk maaşıyla sağlıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu yıl liseye gidemedim. Bu konuda da destek bekliyorum\" diye konuştu.

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