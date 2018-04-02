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(Görüntülü Haber) Hakkari'de FETÖ'den 9 tutuklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

02 Nisan 2018 17:23

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından mahmekeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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