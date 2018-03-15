T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hakkari'de deprem tatbikatı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı deprem tatbikakı gerçeği aratmadı

15 Mart 2018 00:01

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı deprem tatbikakı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği deprem sırasında toprak evin enkazı altında kalan iki kişi, yaralı olarak kurtarılıp, olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hakkari\'nin Kırıkdağ Köyü\'nde AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği depremde yıkılan toprak evin enkazı altında kalan iki vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralıların sedye ile ambulansa taşınmasının ardından, enkazın altında başka yaralının olup olmadığı kontrol edildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 günlük eğitimin ardından yapılan tatbikatı, 112  Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay da izledi. Tatbikat sonunda katılım sağlayan personele katılım belgeleri verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİ AFAD UMKEAcil ServisSenaryoHakkari Kırıkdağ Köyü AFAD UMKEYaralılarınAcil Sağlık Hizmetleri BaşkanlığıSağlık Hizmetleri BaşkanıKızılayTatbikat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24