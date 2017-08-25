(Görüntülü Haber) Hakkari Valisi Toprak: Güvenlik kontrol noktalarındaki bekleme süresi kısalacak

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yeni Köprü Jandarma ve Depin Polis Kontrol noktalarındaki bekleme süreleriyle ilgili aldıkları yoğun şikayet üzerine yaptıkları toplantıda alınan kararla, bekleme sürelerinin kısalacağını söyledi. Hakkari- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü Jandarma ve Depin Polis Kontrol noklarında yaşanan kuyruk çilesi devam ediyor. Vatandaşlar yolllarda yaşadıkları sıkıntıları Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak\'a bildirdi. Şikayetleri değerlendiren Vali Toprak, bu duruma çözüm aramak için Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile toplantı yaptı. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Toprak, Hakkari\'nin bir çok açıdan Türkiye\'nin önem taşıyan ve asayiş yönünden de özen gösterilmesi gereken bir il olduğunu söyledi. Yeni Köprü kontrol noktasının çok önemli bir kavşak noktası olduğunu belirten Vali Toprak, bu arama noktalarında bekleme süreleriyle ilgili vatandaşlardan şikayetler aldıklarını söyledi. Bu arama noktalarında zaman zaman çok yoğunluğun yaşandığını belirten Vali Toprak, vatandaşın daha rahat yaşaması ve yollarda beklememesi için bir çaba gösterdiklerini söyledi. Fakat güvenliğin de vatandaşın rahatı kadar önemli bir konu olduğunu belirten Vali Toprak şöyle konuştu: \"Bu vesileyle bu aramalarda ve yol kontrollerinde taviz veremeyeceğimiz bazı konular var. Fakat son günlerde yollarda bekleme süresinin yoğunlaşması üzerine bir tedbir alma zorunluğu doğdu. Emniyet müdürümüz, Jandarma komutanımız, Belediye Başkan vekilimiz, Yeni Köprü Jandarma Karakol Komutanımız ve depinden sorumlu Emniyet Müdürümüzle bir araya gelerek bu konuyu güvenlikten taviz vermeden nasıl çözeriz diye bir toplantı yaptık. Öncelikle enerjiden doğan sıkıntılar var. Elektriklerin sık sık kesilmesi sebebiyle bu sorgulama sistemlerimizde gecikmeler oluyor. Tabi günde en az 10- 15 defa elektriklerin kesilmesi oluyor. Bu da vatandaşlarımızın beklemesine sebep oluyor. Bunu Telekomla görüşerek bir güç sistemi kurmayı planladık. Bunun yetmediği noktalarda da devreye jeneratör devreye sokacak şekilde bir planlama yaptık ve bu enerji sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. İkinci bu vatandaşlarımızın kimlik belgelerini alıp birçok bilgi kayda giriliyordu. Bunu da kısaltarak sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını yazarak burda da zamandan çok ciddi bir tasarruf planlamayı planlıyoruz. Yine kısa vadede planladığımız üçüncü konu ise öncelikle Van\'dan geliş istikametinde bunu planlıyoruz. Burada bir geniş alan yapıp Hakkari ve Yüksekova\'ya gidecekleri iki ayrı bölümü alıp buralarda birbirlerini beklememelerini, hem araç sayısının ikiye bölünmesini hem de birbirlerini beklememesini yeni bir ekip de kurarak iki gözden bunları almayı düşünüyoruz. Bu da ciddi bir hızlanma getirecek. Bu tedbirleri uyguladığımızda bizim planlarımıza göre yüzde 60- 70 oranında süreden bir tasarrufumuz olacak inşallah.\" Vali Toprak ayrıca bu bekleme sürelerinde doğan çevre kirliliğinin önüne geçmek içinde çalışma yürüteceklerini belirterek vatandaşlardan da çevreyi kirletmemeleri konusunda uyarıda bulundu.