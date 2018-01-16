(Görüntülü Haber) Hakkari Valiliğinden gençlere müzik aleti ve yöresel kıyafet desteği

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve 960 kursiyeri olan Kültür Sanat Merkezine yöresel kıyafet ve müzik aletleri hediye etti. Vali Cüneyit Orhan Toprak, sanat merkezine olan desteklerinin süreceğini söyledi. Hakkari Belediyesi\'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay önce kurulan, yaptıkları gösteri ve programlarla da dikkat çeken Kültür Sanat Merkezi, talep ettiği müzik aletleri ve yöresel kıyafetlere kavuştu. Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte ziyaret etiği kültür sanat merkezine, içerisinde müzik aletleri, ses sistemleri, mikrofonlar, gitar, org, saz, davul, bateri gibi müzik aletleri ile yöresel kıyafetlerin bulunduğu malzemeleri belediye yetkililerine teslim etti. 34 eğitmen ve 960 kursiyeri bulunan kültür sanat merkezinden büyük memnunluk duyduklarını belirten Vali toprak şöyle konuştu: \"Müzik malzemeleri konusundaki sözümüzü yerine getirdik. Bugüne kadarki programlarla güzel işler yaptılar ve onları zevkle izledik. İnşallah bu verdiğimiz yeni müzik malzemeleri ile daha iyi konserler verecekler. Bunun yanında asılına uygun yöresel kıyafetlerin bulunması için de büyük çaba gösterdik. İran ve Irak\'ta da araştırmalarda bulunarak erkek ve bayanlarımız için \'Cemadani\', \'Şel-şepik\', \'şal\', \'reşik\', \'kesveren\', \'kiraz fistan\', \'gerdanlık\' gibi kıyafetleri de temin etti. Her zaman keyifle izlediğimiz bu gösterileri İnşallah bundan sonra da keyifle izleyeceğiz. Hakkarimize özgü, bölgemize özgü, birbirinden renkli ve kıymetli eserleri İnşallah bu enstrümanlar ve kıyafetler eşliğinde tekrar izleyeceğiz ve Türkiye’mize de izlettireceğiz. Hakkarili gençler çok yetenekli başarıların devamını dilerim.\"