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(Görüntülü Haber) Hakkari polisinden vatandaşlara ücretsiz giyim mağazası

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, maddi durumu kötü ailelerin ihtiyacının karşılanması için ücretsiz giyim mağazası açtı

30 Ocak 2018 22:04

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, maddi durumu kötü ailelerin ihtiyacının karşılanması için ücretsiz giyim mağazası açtı. Hakkari Valiliği\'ne ait binanın zemin katına yapılan mağazanın açılışı,Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz tarafından yapıldı. Hakkari Valisi Toprak, maddi durumu kötü ailelerin mağazadan yararlanabileceklerini ve ücretsiz olarak istedikleri kıyafetlerini alabileceklerini belirterek şöyle konuştu: \"Türkiye geneli çalışan bir firmamızla yaptığımız yazışma sonucunda 10 bin parça kıyafet gönderildi. Bunun yanı sıra yine İstanbul\'dan değişik firmalar, hayırsever vatandaşlarımız tarafından da bu projemiz desteklendi. Valiliğimizde bu işin içinde olduğu için zemin kattaki bir odamızı bu çalışma için tahsis ettik. Burada muhtaç olan çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine yakışır gördüğü ihtiyaç olarak değerlendirdiği bir kıyafeti alabilecek. Mağazamız haftanın her günü de vatandaşlarımıza hizmet verecek.\"

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