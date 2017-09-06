(Görüntülü Haber) Hakim Savcılar lojmanlarında silah sesleri 2 yaralı var olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi

Serpil KIRKESER - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbulDHA Ataköy 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevkedildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Olayın parkta yaşanan tartışmadan kaynaklandığı, tartışmanın tarafı olan savcınının oğlunun, tartıştığı kişilere evinden aldığı silahla ateş ettikten sonra tekrar eve girdiği öğrenildi. Polis savcının oğlunu teslim almak için lojmana girdi.