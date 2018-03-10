(Görüntülü Haber) Hakan Çavuşoğlu: 6-7 Ekim iç savaş provasıydı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 52 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim Kobani olaylarının Türkiye\'de bir iç savaş çıkarma provası olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda, Ak Parti Siyaset Akademisi\'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası konuşan Çavuşoğlu, yaklaşık 11 milyona ulaşan üye sayısıyla dünyanın görmediği devasa bir aile olduklarını söyledi. Ak Parti ile birlikte Türkiye\'ni önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Çavuşoğlu, \"Meclisteki başörtülü milletvekilleri gördüğümüzde Bunun ne anlama geldiğini, ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. El arabasında kaset satarken Kürtçe kaset çaldığı için suçlu ilan edilen çocukların, gençlerin olduğu yerde artık Kürtçe ve diğer dildeki televizyonların, radyoların, kitapların, yayınların sıradan hale geldiği bir Türkiye var. Ak Parti Türkiye\'yi değiştirdi ve dönüştürdü. Ak Parti Türkiye içerisindeki bütün fertlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiçbir ayrım gözetmeden kendisini birinci sınıf vatandaş olarak görmesini sağlamak için sessiz devrim gerçekleştirdi\" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarını da hatırlatarak bunun Türkiye\'de iç savaş çıkarma provası olduğunu belirtti. Başarısız olunca yeni planların devreye sokulduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \"Biz bir günde 250 bin Kürt kardeşimizi o bölgeden Urfa\'ya aldık. Kuzey Irak güçlerine buradan koridor sağlayarak yardım yaptık ama birilerinin derdi bunun üzerinden Türkiye\'de iç savaşı çıkarmaktı. Et dağıtan Yasin Börü\'yü öldürüyorsun onu dördüncü kattan aşağı atıyorsun, ondan sonra arabayla üzerinden geçiyorsun. Hangi felsefe, hangi hainlik bunu yapıyor. Ya insan değil. Bu 52 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi Türkiye\'de bir iç savaş provasıydı. Başaramadılar, bitti mi? Bitmez, bu defa 40 yıl süreyle Türkiye\'nin hücrelerine kadar nüfus etmiş başı Amerika\'da olan çıban başı bu defa yargı susturucusu takılmış bir darbeyle Türkiye\'ye teslim almaya çalıştı. 17/25 Aralık hatırlayın o günleri ama birisi daha vardı ki, Meclis\'te onların montaj kasetlerini yayınlamakla meşguldü. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla 30 Mart\'ta millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan\'ı etrafında kenetlendi. Arkadaşlar başaramadılar, bu coğrafya çok çekti. Kimin adına, ne uğruna, bunu daha iyi biliyoruz. Afrin\'e giden askerimizin görmüş olduğu tüneller, metotla aynı akıl oyunu çünkü. Perde gerisindeki akıl, yine aynı onlar. Türkiye en güçlü döneminde biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber Türkiye yaklaşık 7 aylık bir süreçte 3 bin DEAŞ\'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 2 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledi ve yerel halka teslim ettik, Türkiye\'ye ve insanımıza yapmadığını bırakmayan terör örgütü, bu defa ne yazık ki, Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenerek silahlandırmak suretiyle Türkiyemiz için bir tehdit haline getirilmek istendi. Türkiye tarihinin en güçlü dönemindedir. Biz kararlıyız, azimliyiz, sonuna kadar devam edeceğiz, teröristlerin başını ezeceğiz. Açık ve net çünkü, derdi insan değil bunların. Bunlar taşeron, son 2 yıldır terörle mücadelede kararlı adımlar atıyoruz.\"