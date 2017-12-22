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(Görüntülü Haber) Hafta sonu izinleri iptal edilen öğrenciler taşkınlık çıkardı

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)- ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi

22 Aralık 2017 12:09

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)- ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası\'nda, iddiaya göre, hafta sonu izinleri iptal edilen kız öğrenciler taşkınlık çıkarıp kendilerine zarar verdi. Olayda yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.30 sıralarında Keçiören Pınarbaşı\'nda bulunan Ankara Valiliği Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü\'nde yaşandı. İddiya göre, kız öğrenciler arasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine yurt görevlileri öğrencilerin hafta sonu dışarıya çıkma izinlerini iptal etti. Bunu öğrenen bazı öğrenciler, yurt içerisinde taşkınlık çıkararak, kendilerine zarar verdi. Yaşanan olay sonrası yurt görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ambulanslar yaralanan 7 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yurt içerisinde inceleme başlatıldı.

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