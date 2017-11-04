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(Görüntülü Haber) Hafriyatta çıkan kemiklere inceleme

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta boş bir arsaya dökülen hafriyat içinden kemikler çıktı

04 Kasım 2017 21:45

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta boş bir arsaya dökülen hafriyat içinden kemikler çıktı. İnsana ait olabileceği değerlendireen kemikler, polisler tarafından toplanarak incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Sivas\'ta Alibaba Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerine bulunan boş bir arsaya kamyonlarla getirilen hafriyat döküldü. Arkadaşları ile hafriyat sahasında gezinen Abuzer Serdar Kurt, hurda toplamak amacıyla çalışmaya başladı. Bu sırada insan çenesine benzettiği kemiği görünce arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen arkadaşları da kemiğin bir insana ait olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları aramada kol ve bacak kemikleri de buldu. Polisler, kemikleri toplayarak inceleme amacıyla Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafriyatın nereden getirildiği araştırılıyor.

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