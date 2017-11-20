(Görüntülü Haber) Hafif ticari aracın çarptığı lise müdürü yaralandı

Mehmet YİRUN ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise müdürü Orhan Yörükçü, hafif ticari araç çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yörükçü, sabah işe gitmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçtiği sırada Eren K. yönetimindeki 06 YSF 85 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Yörükçü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Orhan Yörükçü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yörükçü\'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, araç sürücüsü Eren K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.