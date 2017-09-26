(Görüntülü Haber) Hafif ticari aracın çarpıp, otomobilin üzerinden geçtiği yaya öldü

Tolga YANIK KONYA,(DHA) KONYA\'da elinde bıçakla koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki Devrim Oluk, art arda 2 aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bir sanayi sitesi içerisinden koşarak caddeye çıkan Devrim Oluk\'a önce Mahmut Bilgen idaresindeki 55 YC 977 plakalı hafif ticari araç, ardından da Osman Tezcan idaresindeki 06 TZC 01 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Oluk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapmak isteyen sağlık ekipleri Oluk\'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sanayi sitesinin güvenlik görevlilerinin ifadesine göre Devrim Oluk\'un birileri ile tartıştıktan sonra elinde bıçakla bağırarak yola doğru koştuğu belirtildi. Oluk\'un üzerinden bir adet bıçak ve 2 adet merminin yola düştüğü görüldü. Devrim Oluk\'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.