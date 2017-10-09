(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, bu sabah Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzerindeki kırsal Akbayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 UF 190 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Mehmet Turgut, İbrahim Halil İmrek ile adları öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç ise, polisin incelemesinin ardından otoparka götürüldü.