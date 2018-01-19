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(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Hafik ilçesi yakınlarında, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 7 kişi yaralandı

19 Ocak 2018 16:52

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 30\'inci kilometrede üzerinde Hafik İlçesine bağlı Durulmuş köyü girişinde yaşandı. Sivas\'tan Erzincan yönüne giden Abdullah Tuncer yönetimindeki 02 FZ 888 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Tarlada yan yatarak duran araç içerisinde sürücü Abdullah Tuncer ile birlikte aynı aileden, Aysel, Güzel, Muhammet Enes, Tahsin, Emine ve Sabahattin Tuncer yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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