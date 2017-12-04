T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

04 Aralık 2017 15:00

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Turgutlu yolu üzerindeki Taş Ocakları Mevkii\'nde meydana geldi. Gezici Araç Muayene İstasyonu olarak faaliyet gösteren Fatih Kamber (26) yönetimindeki 35 KC 6167 plakalı hafif ticari araç, Yahya Durukan\'ın (60) kullandığı 35 DA 8436 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Kamber ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı Onur Cengiz (27) ise öldü. Yaralı Kamber ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Durukan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Cengiz\'in cesedi morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAKazaTurgutluTaş Ocakları MevkiiGezici Araç MuayeneFatih KamberKCYahya DurukanDAKazadaKamberOnur CengizYaralı KamberKamyonDurukanCengizJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24