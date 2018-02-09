(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç, evin bahçe duvarından düştü

Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan hafif tiraci araç, müstakil bir evin, 2 metre yüksekliğnideki bahçe duvarından düştü. Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 45 Evler Semti\'nde meydana geldi. Fatih Yücel yönetimindeki 17 YC 555 plakalı hafif ticari araç, kavşağı dönerken kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan araç, Fatih Yılmaz\'a ait müstakil evin 2 metrelik bahçesine düştü. Evin duvarına çarpan araç, paniğe neden oldu. Kendilerini dışarı atan ev sahilleri, aracı görünce şoke oldu. Kaza anında evde uyuduğunu söyleyen Arzu Yılmaz, “Büyük bir gürültüyle uyandım. Ev sallandı. Dışarı çıktığımızda evin bahçesinde aracı gördüm\" diye konuştu. Olay yerine gelen polis kaza hakkında tutanak tuttu. Bahçeye düşen hafif ticari araç ise çekici yardımı ile çıkarıldı.