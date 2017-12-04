(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç dereye uçtu, sürücü yaralandı

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, sağanak nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye uçtu, sürücü yaralandı. Kaza, saat 17.45 sıralarında, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Anıl Bayraktar yönetimindeki 41 BL 404 plakalı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle kontrolden çıkarak Kumla Deresi\'ne uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, az miktarda suyun bulunduğu derede araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Bayraktar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.