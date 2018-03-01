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(Görüntülü Haber) Hadımköy'de intihar girişimi

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de 5 katlı bir inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, gazetecilere açıklama yapma şartıyla intihardan vazgeçti

01 Mart 2018 17:52

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY\'de 5 katlı bir inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, gazetecilere açıklama yapma şartıyla intihardan vazgeçti. Esenyurt D-100 Karayolu kenarındaki 5 katlı bir inşaatın çatısına çıkan M. Y., intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna çalışmasına başladı. İtfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. İkna çabalarını inşaat çevresinde toplanan vatandaşlar cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Meraklı kalabalık yüzünden metrobüs durağı üst geçidi ve D-100 karayolunda trafik oluştu. Dolandırıldığını söyleyen kadın, gazetecilere açıklama yapmak istediğini söyledi. Polislerin gözetiminde çatıya çıkan gazeteciler, M.Y.\'nin açıklamalarını kaydetti. İntihar girişiminden vazgeçen M.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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