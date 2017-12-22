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(Görüntülü Haber) Haciz memurlarını tabancayla böyle kovaladı

Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İstanbul DHA Sancaktepe'de bir kişi elinde silah, üstünde iç çamaşırlarıyla evine gelen haciz memurları kovaladı

22 Aralık 2017 17:28

Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İstanbul DHA Sancaktepe\'de bir kişi elinde silah, üstünde iç çamaşırlarıyla evine gelen haciz memurları kovaladı. O anları güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi. Olay, dün 12.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İcra memurları haciz işlemleri için 26 yaşındaki Ozan Ö.\'nun evine geldi. Bunun üzerine Ozan Ö. icra memurlarına silah çekti. Memurlar koşarak kaçarken, Ozan Ö. de elinde tabanca üstünde iç çamaşırlarıyla peşlerine düştü. Ozan Ö.\'nün bu şekilde memurları kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İcra memurlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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