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(Görüntülü Haber) Hacettepe'de Genel Cerrahi Uzmanlarının bilimsel toplantısı

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Genel Cerrahi biriminin 110 genel cerrahi uzmanının bir araya geldiği bilimsel toplantıda, laparoskopik karaciğer ameliyatları, onkoloji cerrahi gibi alanlardaki gelişmeler

21 Eylül 2017 16:03

Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Genel Cerrahi biriminin 110 genel cerrahi uzmanının bir araya geldiği bilimsel toplantıda, laparoskopik karaciğer ameliyatları, onkoloji cerrahi gibi alanlardaki gelişmeler ve uygulamaları masaya yatırıp, tartıştılar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Genel Cerrahi Anabilim Dalı\'nın ilk asistan almaya başladığı 1960 yılından bu güne kadar yetişen182 genel cerrah ve 2 yoğun bakım, yan dal uzmanı yetiştiren Genel Cerrahi biriminin 110 Genel Cerrahi Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Kültür Mezkezi\'nde toplandılar. Toplantıya, Başkent Üniversitesi kurucusu, Dünya Organ Nakli Derneği\'nin seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de katıldı. Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktoru ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, estetik plastik cerrahide geliştirdiği tekniklerle dünyada anılan Prof. Dr. Onur Erol, organ naklinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzluoğlu, genel cerrahinin kitabını yazan Prof. Dr. İskender Sayek\'in yanı sıra yüzlerce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi biriminde ihtisas yapmış ilklere imza attığı belirtilen bilim adamları ve uzmanları katıldı. Toplantının bilimsel programında laparoskopik karaciğer ameliyatları, onkoloji cerrahi gibi alanlardaki gelişmeler ve uygulamalar tartışıldı. Hacettepe Üniversitesi\'nin bilimsel gelişimiyle olan katkıları, oturumun ana konusu oldu. Hacettepe Üniversitesi\'nden ihtisas alan genel cerrahi uzmanlarının katıldığı toplantıya Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Kaya Organcı ile Prof. Dr. Osman Abbasoğlu ev sahipliği yaptı. Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi\'nin yetiştirdiği hekimlerle sadece Türkiye\'de değil, dünyada birçok ilkin altına imza atıp, atılmaya da devam eden bilim insanlarının yetiştirildiğine vurgu yapıldı. Genel Cerrahi mezunlarının geçmiş değerlerine sahip çıkıldığı, Merkez Kampüs\'teki toplantıya katılan eski mezunlar, kendilerini yetiştiren hocalarının anısına düzenlenen oturumlarda cerrahi vakaları inceleyip, Hacettepe\'nin Türkiye\'ye katkılarını anlattılar. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı toplantıda yaptığı konuşmada, Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı\'nın kurumsal olarak dünya çapında önemli başarılara imza attığını vurguladı. Yorgancı, akademik ve idari personelin de bu sorumluluklar altında başarılarını artırmasında önemli rollerinin olduğunun altını çizdi.

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