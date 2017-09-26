(Görüntülü Haber) Habur'daki TSK'nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi (4)

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumu kararı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında 18 Eylül\'de başlatılan askeri tatbikat devam ederken, tatbikata katılmak için dün gece askeri uçakla gelen yaklaşık 30 Irak askeri tatbikat alanına getirildi. Siyah camlı otobüslerle tatbikat alanına getirilen Irak askerleri bir çadıra alınarak kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildiği belirtildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin yaptığı referanduma mesaj niteliği taşıyan TSK\'nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Türkiye\'nin Irak\'a açılan sınır kapısı olan Habur sınır kapısındaki TIR parkının karşasında 18 Eylül\'de başlatılan ve tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma sistemlerini taşıyan askeri araçların katıldığı tatbikatın bugün misafirleri vardı. Irak\'tan dün gece Türkiye\'ye askeri uçakla gelen ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na inen yaklaşık 30 Irak askeri buradan araçlarla Silopi ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde ise Irak askerleri camları siyah iki midübüs ile tatbikat alanına getirildi. Araçtan inen Irak askerleri tatbikat alanındaki bir çadıra geçerek burada kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildi. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karamahmut\'un yönettiği tatbikatta, çadırdaki eğitimden çıkan Irak askerleri, Türk askerleriyle birlikte ellerinde Türk ve Irak bayraklarıyla zırhlı personel taşıyıcılara bindi. Araçların üzerinde Türk ve Irak bayrakları olduğu görülürken, askerler tank ve zırhlı araçlarla manevra eğitimi yaptı.