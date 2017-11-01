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(Görüntülü Haber) Habur’daki tatbikatta yağış sonrası çevre düzenlemesi

Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA) ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat alanında, dün gece etkili olan yağış sonrası bugün çevre düzenlemesi yapıldı

01 Kasım 2017 16:19

Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA) ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat alanında, dün gece etkili olan yağış sonrası bugün çevre düzenlemesi yapıldı. Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 45\'nci gününe girdi. Dün Habur Sınır Kapısı\'nda Irak ve Türk askerleri ile gümrük sahası içerisinde bir araya gelen 2\'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Osman Al Ganimi ziyaretlerinin ardından bugün tatbikat alanında sessizlik hakim oldu. Silopi\'de dün akşam geç saatlerde etkili olan yağış sonrası tatbikat alanında askerler bu gün sabah saatlerinde çevre düzenlemesine başladı. Tatbikat alanındaki iş makineleri tarafından alandaki çamurlu alanda temizlik çalışması yapıldı. Yağıştan korunmaları için tankların üzerine örtülen çadırlar askerler tarafından açıldı. Zırhlı araca çıkan bir asker araçtaki bayraklı direği yerinden söküp temizledikten sonra tekrar yerine taktığı görüldü.

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