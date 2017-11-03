T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Habur’da tanklar manevra yaptı, çobanlar koyun otlattı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, bir yanda çobanlar koyun otlatırken diğer yanda tanklar için hızlı manevra eğitimi yap

03 Kasım 2017 19:34

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, bir yanda çobanlar koyun otlatırken diğer yanda tanklar için hızlı manevra eğitimi yapıldı. Yağış sonrası tatbikat alanına zırhlı kurtarıcı görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 47’nci gününe girdi. Sabah saatlerinde tatbikat alanında bulunan askerlerin içtiması alındıktan sonra tankların bakım ve onarımları yapıldı. Araçların eksiklikleri giderildikten sonra tankların bir kısmı manevra alanına doğru ilerledi. Geri kalan tank ve zırhlı araçlar ise tatbikat alanı içerisinde kısa mesafede hareketler gerçekleştirdi. Manevra alanına çıkan tanklar temsili düşman mevzilerine doğru hızlı manevralar gerçekleştirdi. Hedeflerin imha edilmesi ile birlikte tanklar birliklerine döndü. Tankların manevrası sırasında günlük yaşantı devam ederken, bölgedeki çobanların koyun otlattıkları görüldü. Öte yandan yağışlı havaların başlaması ile birlikte tatbikat alanında paletli zırhlı kurtarıcı görevlendirildi. Tatbikattaki tankların ve 2 obüs topunun namlularını Kuzey Irak’a doğru çevirdikleri gözlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiHabur Sınır KapısıTürk Silahlı KuvvetleriYağışTürk Silahlı Kuvvetleri HaburTIRSabahAraçlarınGeriManevraHedeflerinTanklarınTatbikattakiKuzey Iraka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24